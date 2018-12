Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia.

La situazione nel resto del Lazio

Una depressione atlantica passa velocemente verso SE determinando condizioni umide e piovose al mattino solo a ridosso del Lazio. Migliora ovunque dal tardo mattino/primo pomeriggio con ampio soleggiamento. Temperature minime in aumento al mattino, in calo solo nottetempo, massime stazionarie. Venti forti di Maestrale su coste e mari, moderati sulle zone occidentali. Mari molto mossi o agitati, sino a grossi al largo dal pomeriggio.

La situazione meteo a Latina

A Latina giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,8 µg/m³.