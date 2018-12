La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 4.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

La pressione è in calo. Giornata segnata da intensificazione delle correnti umide libecciali al suolo. Al mattino sereno salvo velature su colli e monti, ma ancora nebbie e nubi basse nelle vallate interne. Al pomeriggio aumentano le nubi con maggiori addensamenti a ridosso della dorsale, in serata già primi fenomeni su dorsale e zone adiacenti in intensificazione nella notte con qualche pioggia che interessa anche le coste. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 46,6 µg/m³.