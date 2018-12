Roma, ciclista travolto e ucciso da pullman in viale Manzoni

Tragedia a Roma. In viale Manzoni, all'angolo con via Merulana, nel centro della Capitale, si è verificato un incidente mortale all'alba di questa mattina. Nello scontro, avvenuto intorno alle 5.45, coinvolti una bicicletta e un pullman adibito al trasporto dei passeggeri in aeroporto. Alla guida del mezzo un italiano di 61 anni. La vittima è il ciclista: un uomo di 60 anni.

La dinamica in fase di accertamento

Sul posto, per i rilievi, la polizia locale del I Gruppo Prati, che ha chiuso il tratto di strada interessato fino alle 10. Dalle prime verifiche sembra che il pullman, proveniente da piazza san Giovanni in Laterano, stesse svoltando da via Merulana verso viale Manzoni quando è avvenuto l'impatto. L'esatta dinamica è però ancora in fase di accertamento. Il pullman è stato posto sotto sequestro e il conducente, trasportato presso l'ospedale San Giovanni per gli accertamenti tossicologici di rito, è risultato negativo ai test sull'assunzione di alcol e droga.

