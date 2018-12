La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 4.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione cede sotto l'azione di un rapido passaggio instabile di matrice atlantica. Al mattino nubi e piogge sparse su Toscana, Umbria e alto Lazio con fenomeni che al pomeriggio si concentrano sui settori laziali. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, in lieve calo nei massimi. Venti al mattino in prevalenza deboli o moderati da so specie sui settori laziali e mari, tendenti a disporsi da NO dal pomeriggio sui mari laziali e dalla sera ovunque da NE. Moderati o tesi da NO in quota al mattino in attenuazione e rotazione a NNE da metà giornata da Toscana. Mari mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 1.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 46,2 µg/m³.