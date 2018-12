Roma, ciclista travolto da un'auto in zona Ostiense: è grave

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 5 dicembre, a Roma in viale Marco Polo, all'angolo con via Luigi Roncinotto, in zona Ostiense. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e una bici. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La polizia locale si trova sul posto per effettuare i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la prima automobile ha frenato per cercare di evitare la bici, senza riuscirci. A causa della manovra improvvisa una seconda autovettura l'ha tamponata.