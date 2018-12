La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

Un promontorio mobile di alta pressione riesce a garantire condizioni di stabilità sulle regioni centrali tirreniche almeno fino a tarda sera. In serata nuvolosità in aumento per infiltrazioni umide atlantiche che riporteranno i primi deboli fenomeni nottetempo sui crinali dell''alta Toscana. Temperature in lieve calo nei minimi e nei massimi. Venti deboli da ENE su interne, in prevalenza tra SE e OSO nelle ore diurne su mari e coste; moderati da NO in quota in attenuazione dalla sera. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 28,5 µg/m³.