Roma, due anziane donne travolte da un furgone

Due anziane donne sono state investite da un furgone in via Anguillarese, a Roma, le loro condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di martedì 4 dicembre. Un'anziana di 87 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli, mentre la sua badante, di 62 anni, è stata portata in codice rosso all'ospedale di Bracciano. Alla guida del furgone che le ha travolte c'era un uomo di 44 anni. Sono in corso accertamenti per capire se il guidatore fosse al volante sotto l'effetto di droga o alcol.