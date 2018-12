Ostia, cinque auto in fiamme nella notte

Cinque auto in fiamme nella notte a Ostia. Il rogo, scoppiato intorno alle 23.30 di lunedì 3 dicembre, è divampato da una macchina parcheggiata in strada e si è poi propagato ad altre quattro. Due automobili sono andate completamente distrutte nell'incendio, mentre altre tre sono state divorate dalle fiamme solo parzialmente. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Ostia e i vigili del fuoco. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella del gesto doloso.