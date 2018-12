Fiumicino, manto stradale pericoloso: chiuso cavalcaferrovia

Chiuso il cavalcaferrovia di via delle Arti a Fiumicino. Alle ore 11.50 di questa mattina, 4 dicembre, la polizia ha provveduto a chiudere il tratto nel quartiere residenziale di Parco Leonardo, tra via Stoccolma e i civici 119/121 di via delle Arti. A seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco, insieme alla polizia locale e ai rappresentati del Consorzio Spi, “si è rivelata necessaria la chiusura perché il deterioramento del manto stradale è risultato pericoloso per pedoni e veicoli” spiega un comunicato del Comune di Fiumicino. “Le operazioni di verifica e ristrutturazione che saranno ritenute necessarie sono di competenza del Consorzio Spi. Il cavalcaferrovia rimarrà chiuso fino a che la ristrutturazione non sarà completa".