Controlli a Fiumicino: 70enne pregiudicato evade dai domiciliari

Un pregiudicato 70enne, ai domiciliari per reati di droga, è stato arrestato per evasione. L'uomo era stato autorizzato ad uscire di casa per recarsi al Tribunale di Roma per presenziare al processo a suo carico. Il 70enne è regolarmente uscito di casa ma, anziché presentarsi in udienza, ha deciso di andare altrove per altri motivi. I carabinieri, che lo hanno rintracciato dopo alcune ore, lo hanno ricondotto in stato di arresto presso la sua abitazione, in attesa della decisione del Giudice.

Fermato anche un ladro

Durante l'attività di controllo del territorio i militari hanno sorpreso un giovane mentre tentava di rubare alcuni capi di abbigliamento in un negozio del centro commerciale “Parco Leonardo” di Fiumicino. Il ladro è stato arrestato in flagranza di reato nel parcheggio davanti al centro commerciale, la refurtiva è stata restituita ai proprietari. Il ragazzo invece, è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza “Virginia Agnelli”.