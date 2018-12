Roma Metropolitane, sciopero dei dipendenti: “Rischio licenziamenti”

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil trasporti, su mandato dell'assemblea dei lavoratori di Roma Metropolitane Srl, hanno indetto un nuovo sciopero per martedì 4 dicembre, dalle 9.30 per l'intera giornata. Dal mattino fino alle 13 è prevista una manifestazione in piazza del Campidoglio "per denunciare la drammatica situazione dell'azienda partecipata e il timore di una procedura di licenziamento collettivo. Timore che né Roma Capitale, né l'azienda stessa sono stati in grado di fugare" spiegano i sindacati in una nota.