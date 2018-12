Roma, controlli alla Stazione Termini: quattro arresti

Quattro arresti, 20 denunce e per due persone applicato il Daspo urbano. Questo è il bilancio di alcuni controlli a Roma, nei pressi della Stazione Termini, dei carabinieri. Per la prima volta due persone, un 39enne polacco e una 34enne italiana sono stati denunciati per l'inosservanza del Daspo Urbano emesso e notificato a loro carico a seguito delle reiterate violazioni degli ordini di allontanamento.

Gli arrestati

Inoltre, è stato arrestato un ragazzo di 21 anni del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a strattonare con violenza, nel tentativo di portarle via lo smartphone, una 40enne romana. Arrestato anche un 20enne egiziano trovato in possesso di decine di dosi di hashish, una banconota da 50 euro contraffatta e di un telefono cellulare, risultato rubato a una giovane lo scorso 24 febbraio. Due cittadini georgiani, invece, sono stati arrestati perché sorpresi a rubare all'interno di un negozio in via del Tritone. Altre tre persone, una 36enne di Cosenza, un 24enne cittadino cinese e un 36enne cittadino georgiano, sono stati denunciati a piede libero per tentato furto all'interno di un negozio del Forum Termini.

Il ringraziamento di Matteo Salvini

Interviene sul caso anche Matteo Salvini, ministro degli Interni: "Quattro arresti, venti denunce, nove sanzioni: è il bilancio di un maxi-controllo dei carabinieri alla Stazione Termini di Roma. Grazie alle Forze dell'Ordine. Ora, con la nuova legge sulla Sicurezza, abbiamo strumenti più efficaci per contrastare balordi e delinquenti. Dalle parole ai fatti".