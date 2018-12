Frascati, si fingeva ispettore per sequestri in allevamento: arrestato

I poliziotti di Frascati, con la collaborazione della Squadra Mobile di Asti, hanno arrestato un “sedicente animalista” che, a quanto accertato, si sarebbe spacciato per un ufficiale di polizia giudiziaria per compiere perquisizioni e sequestri in alcuni allevamenti. L’uomo, esibendo falsi tesserini, avrebbe anche indotto le forze dell'ordine a coadiuvarlo nelle operazioni, durante le quali non sono state ravvisate ipotesi di reato nei confronti degli allevatori di animali domestici. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

I controlli negli allevamenti

I controlli venivano svolti grazie alla collaborazione di veterinari, indicati dallo stesso indagato, o dai suoi complici, che attestavano un cattivo stato di salute degli animali, poi puntualmente smentito dai successivi accertamenti effettuati. Nell'immediato, tuttavia, la relazione fornita dai veterinari faceva sì che gli animali venissero sequestrati e affidati a strutture compiacenti. Sono tuttora in corso le verifiche per appurare il collegamento tra i sequestri illegittimi eseguiti, gli affidamenti degli animali presso le strutture indicate dagli indagati e i successivi decessi di alcuni degli animali. A quanto accertato, prima di procedere agli atti di perquisizione e sequestro, l'uomo avvicinava gli allevatori amatoriali e li informava della possibilità di "mettersi d'accordo" per evitare i controlli, a condizione che gli fornissero i nominativi di altri allevatori da controllare.