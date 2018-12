Droga e un arsenale di armi scoperti in uno scantinato a Roma

Nelle cantine di un palazzo alla periferia di Roma la polizia ha scoperto un arsenale di armi e droga. Gli agenti hanno trovato un fucile a canne mozze, due pistole, di cui una calibro 22 risultata rubata e una calibro 6,35 marca Beretta, 40 cartucce e un chilo di marijuana. Le armi sono state ritrovate in una cantina in uso ad un 38enne romano, in un palazzo situato nel quartiere La Rustica. Insieme alla droga, già suddivisa in dosi, i militari hanno trovato materiale per il confezionamento. In una seconda cantina, la cui proprietà è in corso di accertamento, sono stati ritrovati 700 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, insieme al materiale necessario per il confezionamento. Il 38enne è ora indagato in stato di libertà. Proseguono le indagini volte ad accertare la provenienza delle armi e se siano state impiegate in azioni illecite.