Roma, domani l'addio a Ennio Fantastichini presso la Casa del Cinema

La Casa del Cinema di Roma accoglierà domani, lunedì 3 dicembre, amici e parenti di Ennio Fantastichini, il popolare attore scomparso ieri, per l’ultimo saluto. La camera ardente sarà aperta dalle ore 15 alle 19.30 presso la struttura del parco di Villa Borghese. E’ previsto un ricordo pubblico intorno alle ore 18. Alle ore 20 inoltre verrà proiettato il film "Mine vaganti", diretto da Ferzan Ozpetek, con cui Ennio Fantastichini ha vinto nel 2010 il David di Donatello e il Nastro d'argento.

"Un saluto affettuoso e vitale"

"La casa del cinema - spiega il direttore Giorgio Gosetti - è da sempre il luogo in cui si ritrova chi il cinema lo fa e di chi lo ama. Insieme a Angelo Barbagallo, Pietro Valsecchi, la famiglia e tanti amici che con lui hanno lavorato nei film, in televisione, a teatro, abbiamo voluto che fosse domani, una volta ancora, la casa di Ennio. Non per un momento soltanto di raccoglimento e di tristezza ma per un saluto caldo, affettuoso e vitale proprio come Ennio è sempre stato e come resterà nella nostra memoria", conclude il direttore.