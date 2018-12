La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

Umide correnti di origine atlantica continuano a interessare i versanti tirrenici. Il tempo si presenta all'insegna della variabilità con ampie schiarite al mattino salvo la presenza di banchi di nebbia al mattino sulle valli interne, specie umbre e toscane. Altrove nubi di passaggio, ma con fenomeni assenti o al più sporadici. Temperature in calo nei minimi con valori prossimi allo zero sulle vallate interne, stabili nei massimi. Venti deboli da Nordest al mattino in rotazione a OSO nelle ore diurne, in rinforzo sui mari e livornese dalla sera. Deboli o moderati da ONO in quota.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,8 .