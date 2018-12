Roma, Virginia Raggi: "Vendite ticket confermano il risanamento Atac"

Su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha parlato dell'Atac: "Il risanamento dell'azienda pubblica di trasporti di Roma va avanti con risultati concreti. Lo confermano gli ultimi dati pubblicati da Atac sulle vendite dei biglietti. Per l'azienda parliamo di un 30% in più di ricavi dai titoli turistici ed entrate per 24 milioni di euro nel solo mese di novembre. Questo vuol dire che sempre più turisti scelgono di muoversi a Roma con bus e metro".

I risultati dell'Atac

Poi, la Raggi ha proseguito: "I risultati rappresentano anche un altro successo di cui siamo orgogliosi. Le due linee bus, la 520 e la 720, che uniscono le metropolitane A e B con l'aeroporto di Ciampino, piacciono. Una risposta che ci aspettavamo, dopo aver introdotto un servizio che mancava alla nostra città. Nello specifico a settembre le vendite di biglietti allo scalo di Ciampino sono aumentate di oltre sei volte rispetto allo stesso periodo del 2017, questo vuol dire che sempre più persone decidono di prendere i mezzi pubblici al costo di un biglietto da 1,50 euro per arrivare in centro. Numeri che rendono ancora più visibile la strada tracciata per il risanamento dell'azienda. Risorse in più che saranno reinvestite a beneficio del trasporto pubblico. Ricordo inoltre che Atac ha potenziato i controlli con nuove task force e la qualifica di agente amministrativo per 3.600 autisti. Tutte azioni messe in campo per combattere l'evasione tariffaria e garantire maggiore sicurezza sui bus".