Roma, incendio nella sede abbandonata della Mira Lanza: un intossicato

E’ divampato nella notte fra venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre, attorno all'una, un incendio all’interno della ex sede della Mira Lanza, storica azienda italiana produttrice di detersivi e candele. Lo stabile, situato in via Tirone a Roma, è ormai abbandonato e viene utilizzato come rifugio notturno dai senzatetto. A causa del rogo un giovane originario del Bangladesh è rimasto intossicato. Il 29enne era rimasto bloccato all'interno dell'edificio ed è stato tratto in salvo da carabinieri e vigili del fuoco, giunti sul posto. Un'altra persona è riuscita a scampare alle fiamme e a mettersi in salvo. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo da parte dei carabinieri della stazione Porta Portese.