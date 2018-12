Roma, fallisce disco techno e dj estorce denaro a collega: arrestato

Dj Emix, noto nella scena musicale romana, è finito vittima di un’estorsione da parte del suo collega Simone Virgili, che avrebbe preteso da lui 15 mila euro. Alla base dell’estorsione ci sarebbe una sfortunata operazione commerciale per la produzione di un disco di techno di cui, secondo Virgili, dj Emix sarebbe colpevole. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato, ieri pomeriggio, il 30enne Virgili. I militari lo hanno bloccato in un locale in zona Ostiense mentre intascava mille euro dalla vittima.

Le indagini

Le indagini sono iniziate in seguito alla denuncia di dj Emix. Così è stato organizzato l'incontro in cui Emix avrebbe dovuto restituire i primi mille euro. Dalle indagini sarebbe inoltre emerso che Virgili avrebbe agito con un complice, un 'picchiatore', che aveva il compito di minacciare la vittima per costringerla a pagare. L'uomo ieri è riuscito a sfuggire all'arresto. Sono in corso le ricerche per rintracciarlo.