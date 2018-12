Morto truccatore del cinema Franco Corridoni, vinse David di Donatello

Si è spento al Policlinico Gemelli di Roma, per un’insufficienza respiratoria, Franco Corridoni, grande make-up artist del cinema. Corridoni, classe 1933, nato a Roma il 25 dicembre, aveva vinto nel 2010 il premio David di Donatello come miglior truccatore per il film ‘Vincere’ di Marco Bellocchio. Nel corso della sua lunga carriera Corridoni aveva lavorato con grandi registi, e dive e divi del cinema come Grace Kelly e Gregory Peck. Lascia la figlia Desirée, che ha ereditato l’arte del padre ed è a sua volta una pluripremiata truccatrice e parrucchiera del cinema. Proprio al momento della notizia della morte del padre, la figlia si trovava su un set cinematografico in Tunisia ed è rientrata di corsa in Italia. I funerali di Corridoni si svolgeranno lunedì 3 dicembre, alle 12.30, alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.