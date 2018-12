Set fotografico hot a piazza San Pietro, denunciati

Il colonnato di San Pietro scambiato per un set fotografico, incuranti dei numerosi fedeli e turisti presenti. Per questo un uomo australiano di 44 anni e una donna belga di 26 anni, rispettivamente fotografo e modella, sono stati denunciati in stato di libertà per aver attuato in concorso tra loro offesa a una confessione religiosa e atti osceni.

Il set fotografico hot

La donna, con accanto svariati testi sacri in evidenza, era distesa in terra e cominciava a spogliarsi, mentre l'uomo tentava di trovare l'inquadratura migliore per riprenderla. Sono intervenuti gli agenti dell'ispettorato Vaticano, che hanno fatto rivestire la donna e accompagnato i due al commissariato per ulteriori accertamenti. Non era la prima volta che i due sceglievano sfondi sacri per le loro foto con finalità irriverenti.