Controlli al Colosseo contro abusivismo e degrado, 5 arresti

Un’operazione di controllo dei carabinieri della Compagnia Roma Centro è stata svolta nell’area del Colosseo e dei Fori Imperiali, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale e di degrado. Tre persone, di origini romene, sono state arrestate perché sorprese a derubare un anziano all’interno della stazione della metropolitana Colosseo. I tre risultano essere senza fissa dimora e con precedenti. Un’altra persona, originaria della Tanzania, è stata arrestata perché sorpresa a cedere dosi di eroina ad un giovane, in via Monte Oppio.

Vendita abusiva

Cinque cittadini del Bangladesh, inoltre, sono stati denunciati per disturbo e molestie, in quanto sono stati colti a vendere la propria merce insistentemente ai turisti in coda per accedere al Colosseo. Infine, a 14 stranieri sono stati comminate sanzioni per 72mila euro per la vendita abusiva di articoli, in particolare ombrelli, power bank, foulard, bottigliette d’acqua e aste telescopiche per smartphone.