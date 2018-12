La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione nel resto del Lazio

Transiteranno nubi medio-alte tra pomeriggio e sera ad iniziare dalla Toscana, nottetempo possibile qualche nube bassa sul Lazio occidentale. Il tratto saliente della giornata riguarderà le possibili gelate nelle valli dell'entroterra più riparate dal vento, questo specie nella prima nottata. Temperature minime in ulteriore lieve calo, massime stazionarie. Venti deboli da NE con rinforzi su coste, mari e viterbese in spegnimento serale; tra deboli e moderati settentrionali in quota, in rotazione a Ponente nottetempo. Mari poco mossi sotto costa, mossi al mattino al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,2 µg/m³.