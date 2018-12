Roma, scontro tra auto e autobus: morto anziano di 81 anni

Morto un anziano di 81 anni in un incidente stradale tra un autobus e un’auto a piazzale della Radio in zona Marconi a Roma. L’uomo di 81 anni ha perso il controllo della sua auto e si è scontrato con un autobus Atac della linea 781. Sono rimasti illesi il conducente dell’autobus e i passeggeri che erano a bordo del mezzo pubblico. Portato d’urgenza in ospedale, l’uomo è deceduto una volta arrivato nella struttura ospedaliera. Sul posto è intervenuta la polizia locale: secondo le prime ricostruzioni compiute dagli agenti del gruppo Marconi, giunti sul posto per effettuare i rilievi, non è da escludere che la causa dell’incidente sia stata un malore dell’anziano.