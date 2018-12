Rissa vicino alla stazione Tiburtina a Roma, quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate per una rissa scoppiata, ieri sera martedì 27 novembre, vicino alla stazione Tiburtina a Roma. Protagonisti un cittadino libico di 28 anni, un 23enne di nazionalità marocchina (entrambi senza fissa dimora, sprovvisti di documenti e irregolari sul territorio nazionale) e due cittadini polacchi di 49 e 41 anni.

L'arresto

I carabinieri sono intervenuti in via circonvallazione Nomentana e hanno bloccato i quattro stranieri mentre erano ancora intenti a colpirsi con calci e pugni. Solo il 23enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I per le fratture riportate alle ossa nasali, poi è stato portato in caserma. Gli arrestati sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo: dovranno rispondere del reato di rissa aggravata.