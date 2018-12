Roma-Real Madrid, da oggi stop alla vendita di bottiglie di vetro

Entrerà in vigore già questa sera il piano di sicurezza predisposto per la partita di Champions League tra Roma e Real Madrid, che si disputerà domani sera allo stadio Olimpico a Roma. Tra le misure previste c’è il divieto di vendere e trasportare bevande da asporto in bottiglia o in contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità, nella zona dello stadio e in alcune aree del centro cittadino della Capitale (via Cavour, area Colosseo, P.le Flaminio e P.le delle Canestre). Il divieto, disposto dal prefetto, scatta dalle 19 di oggi e dura fino alle 24 del 28 novembre. La decisione di rafforzare le misure restrittive e di anticiparle al giorno prima è stata presa sulla scorta dei disordini che si sono verificati in occasione dell'incontro Roma-Cska quando, tra l'altro, un gruppo di tifosi russi rimase ferito per il malfunzionamento della scala mobile della stazione metro Repubblica ancora chiusa.

Predisposti controlli

Nel piano di sicurezza sono previste anche altre misure. Sono stati predisposti servizi di vigilanza, osservazione e controllo nelle zone più frequentate del centro storico, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e ai caselli autostradali. Il dispositivo di sicurezza è stato illustrato durante un Tavolo tecnico presieduto dal questore Guido Marino e alla presenza di Domingo Suarez Suarez, Consigliere per gli Affari Interni presso l'Ambasciata di Spagna e di Josè David Molano Margallo, ispettore addetto alla sicurezza dell'Ambasciata. Dalle 15 di domani sarà operativo in piazzale delle Canestre a Villa Borghese il punto di raccolta da dove i tifosi ospiti saranno accompagnati fino allo stadio, a bordo di autobus messi a disposizione dalla società Atac e scortati in sicurezza dalle forze dell'ordine. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 19. È stata diffusa anche una brochure informativa per i supporter spagnoli che giungeranno in città, che sarà consultabile tramite web.