Roma, 14enne precipitata dal sesto piano: prevale ipotesi incidente

Sarebbe morta per una caduta accidentale la ragazza di 14 anni precipitata ieri, domenica 25 novembre, dal sesto piano della sua abitazione nella zona della Garbatella a Roma. Questo è quanto emerge, al momento, dall'inchiesta avviata in procura dove è stato aperto un fascicolo di indagine senza indagati o ipotesi di reato. In base agli elementi raccolti sarebbe da escludere il gesto volontario della ragazzina che avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava sul terrazzino. Tra le ipotesi, considerato che la ragazzina aveva in mano il telefonino, anche quella di un selfie spericolato finito in tragedia. Al momento del tragico schianto i genitori e il fratellino della giovane stavano dormendo. Roma, morta ragazzina di 14 anni precipitata giù da sesto piano