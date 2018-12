Roma, prestazioni sessuali in un centro massaggi: denunciata 35enne

Una donna cinese di 35 anni, che gestiva un centro massaggi in zona Monteverde a Roma, è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione perché all’interno dell’attività venivano offerti rapporti sessuali in aggiunta ai massaggi. La donna è stata denunciata dai carabinieri della compagnia Roma Trastevere. Secondo quanto ricostruito dai militari, la 35enne tratteneva il denaro pattuito per le prestazioni e coordinava l'attività di due ragazze connazionali, che offrivano prestazioni sessuali in aggiunta ai massaggi. Dopo la perquisizione, nel corso della quale sono stati sequestrati due telefoni cellulari, che venivano usati per gestire gli appuntamenti a luci rosse, gli uomini dell’Arma hanno apposto i sigilli al locale.