Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 26 novembre

La situazione meteo in città

A Roma (LE PREVISIONI) nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci in serata. Sono previsti 10.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione nel resto del Lazio

In un contesto ancora nuvoloso o molto nuvoloso, specie nelle aree interne si rinnoverà la possibilità di piogge o piovaschi intermittenti che nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi a ridosso dei rilievi laziali. In serata nuovo fronte pilotato dal vortice con il tempo che torna instabile sul Lazio con rovesci anche moderati. Temperature in lieve calo. Venti moderati occidentali, con rinforzi da OSO sui mari e dalla notte da N da alta Toscana; moderati da OSO in quota. Mari molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 6.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in serata, sono previsti 15.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,7 µg/m³.