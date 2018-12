Roma, strade bloccate per gare podistiche a Circo Massimo e Garbatella

Oggi, domenica 25 novembre, a Roma si corrono due gare podistiche, organizzate in diverse zone del centro. Si tratta di “Corri alla Garbatella”, competizione giunta alla sua 27esima edizione, e della “DeeJay Ten 2018”, organizzata da Radio DeeJay. La prima prevede una gara da 10 km e una prova non competitiva da 5 km, con partenza e arrivo in Viale Massaia, nel quartiere Garbatella.

Deviate linee dei bus

Anche la "Deejay Ten" prevede due edizioni, da 10 e 5 km, con partenza e arrivo al Circo Massimo, in via dei Cerchi. Coinvolte anche le strade adiacenti al Colosseo. Dato che entrambe le manifestazioni si svolgono su circuiti chiusi al traffico, diverse pattuglie della polizia locale di Roma sono intervenute per sbarrare le strade. Deviato anche il percorso di diverse linee degli autobus.