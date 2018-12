Anziana travolta e uccisa da un'auto a Roma

Incidente mortale stamattina a Roma, in via Tuscolana, all'altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. Alle 7 del mattino una donna di 78 anni, di origini romene, è stata investita da un'auto, ed è morta durante il trasporto in ospedale. La conducente della macchina, un'italiana di 46 anni, si è fermata per prestare soccorso.

Accertamenti in corso

Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Tuscolano. Diverse le pattuglie impiegate per i rilievi e la viabilità. Rimane da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella per cui la 78enne potrebbe essere comparsa improvvisamente in mezzo la strada, durante la pioggia battente, e la conducente dell'auto trovandosela davanti non sia riuscita a evitare l'impatto.