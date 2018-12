La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 27.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione nel resto del Lazio

Un'estesa area di bassa pressione si estende dall'Atlantico fino al Mediterraneo, apportando una fase di maltempo sulle regioni centro-meridionali. Maltempo su Umbria e Lazio con piogge persistenti per gran parte del giorno. Temperature in calo, specie nei valori massimi sul Lazio. Venti in prevalenza deboli da NE, in rotazione ciclonica sul Tirreno centrale. Mari mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, schiarite in serata, sono previsti 17.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina sono previsti 30.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 31,0 µg/m³.