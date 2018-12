Roma, Raggi: "Al Flaminio un salotto urbano pedonale"

"Creare nuovi luoghi di aggregazione, togliendo spazio alle auto: presto piazza Perin del Vaga, nel quartiere Flaminio, diventerà un nuovo salotto urbano a disposizione di residenti e turisti. L'area sarà pedonalizzata e interamente riqualificata grazie a un intervento che abbiamo fortemente voluto in collaborazione con il Municipio II". Lo annuncia su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Il cantiere prevede un intervento capillare: la parte centrale della piazza sarà rialzata a livello dei marciapiedi e interamente lastricata in modo da creare una grande area pedonale. Le operazioni partiranno da gennaio e dureranno circa quattro mesi. Il progetto realizzato da Roma Servizi per La Mobilità prevede anche interventi per la sicurezza degli attraversamenti pedonali, l'installazione di una nuova rastrelliera per le biciclette, nuovi scivoli per le persone con disabilità e percorsi per ipovedenti. Stiamo restituendo interi spazi alla città e lo facciamo con interventi concreti e visibili: dal centro alla periferia, ovunque sia necessario e utile a migliorare la qualità della vita dei cittadini".