Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 23.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Ampie schiarite in serata.

La situazione nel resto del Lazio

Le regioni centrali tirreniche continuano a essere interessate da correnti umide atlantiche, con tempo che si mostra instabile su tutto il settore. Piogge al mattino su gran parte dell'alto Lazio. Nel corso del pomeriggio i fenomeni saranno distribuiti a carattere irregolare e intermittenti. Temperature in aumento nei minimi, stabili nei massimi, ovunque su valori miti con punte fino a 18°C sulle coste laziali.

Il meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 21.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata.

Il meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 36.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Ampie schiarite in serata.

La qualità dell'aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,9 µg/m³.