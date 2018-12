Roma, il Maritozzo Day torna l’1 dicembre 2018

Per i più golosi sabato primo dicembre è una giornata da segnare in rosso: a Roma e a Fiumicino si celebra il 'Maritozzo Day', con oltre 40 artigiani che, dal centro alla periferia, distribuiranno per l'iniziativa ideata da 'Tavole romane' maritozzi dolci e salati in omaggio presso i propri locali.

Maritozzi per tutti gusti

Nato come pane dolce nei forni della Capitale, a volte con uvetta come nei quaresimali, ora il maritozzo si trova nelle pasticcerie artigiane, per break di gola a tutta panna, ma sempre più spesso anche in versione salata con ricette a firma degli chef. Il Maritozzo Day 2018, presentato al Mercato Centrale, darà spazio anche ai 'maritozzi alternativi' nelle varianti vegane o senza glutine, e alla combinazione pizza-maritozzo della Pizzeria Sancho.

Le storiche pasticcerie di Roma

Tra le insegne partecipanti bar e pasticcerie che hanno fatto la storia di Roma e veri riferimenti di quartiere: Andreotti, Bompiani, Linari e Romoli in compagnia di vere e proprie istituzioni della panificazione del calibro di Bonci. Inoltre pluripremiate realtà emergenti come Café Merenda, Lievito, Nero Vaniglia. Non mancheranno anche quest'anno "maritozzi stellati" firmati da chef capitolini premiati dalla guida Michelin del calibro di Cristina Bowerman, Riccardo Di Giacinto e Angelo Troiani, col coinvolgimento di locali storici come Armando al Pantheon e Le Tre Zucche. E per la gioia degli amanti di coni e coppette gelato, tre indirizzi-cult: Otaleg di Marco Radicioni, Günther Gelato Italiano e Gelato San Lorenzo che faranno sposare maritozzo e gelato con proposte ideate per l'occasione.

La scommessa di 'Tavole Romane'

Sul maritozzo a Roma ''è in atto una timida rivoluzione - sottolineano i giovani fondatori di Tavole Romane, Silvia e Gabriele - grandi chef cominciano a rivisitarlo ispirati dai grandi classici della cucina romana. Da qui la farcitura con broccoli e salsiccia, o coi moscardini in accattivanti versioni. Per venire incontro a chi ha regimi alimentari light arrivano anche le mini versioni. Grande è l'attesa per questa 'maratona del gusto' con porzioni di felicità da assaporare nelle pasticcerie, ma anche nei ristoranti di cucina romana che, nel Maritozzo Day, metteranno in carta alcune 'special edition'”.