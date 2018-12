Roma, in arrivo falchi e falconieri per combattere gli storni

A Roma arrivano falchi e falconieri per combattere gli storni che imperversano su alcune aree della città. È questa una delle soluzioni che, a quanto si apprende, è stata messa in campo dal Campidoglio per allontanare i volatili che infastidiscono romani e turisti. In questo modo si intende risolvere anche la problematica del guano su strade e marciapiedi: lunedì scorso, 19 novembre, una parte di Lungotevere è stata chiusa per la presenza di escrementi sull’asfalto.

I rapaci li spaventano e li fanno scappare

Questa la ratio che ha orientato la scelta del Comune: i rapaci spaventando gli uccelli li costringono ad alzarsi in volo, facendoli allontanare dal posto dove si sono stabiliti. È stato spiegato dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale che l’utilizzo di falconieri e falchi è “una soluzione cruelty free, ecologica, naturale”. Questa soluzione andrà ad affiancare gli interventi con gli ‘stress call’, suoni che infastidiscono gli uccelli e li fanno allontanare.