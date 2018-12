Roma, tre ex depositi Atac diventano spazi per eventi socio-culturali

Tre rimesse abbandonate dell’Atac a Roma avranno nuova vita, diventando luoghi di incontro e location per eventi socio-culturali. A presentare l'operazione di rigenerazione urbana temporanea dei vecchi depositi è stata la sindaca Virginia Raggi. "La sfida è stata vinta. Diamo nuova vita a edifici abbandonati facendoli diventare contenitori di cultura - spiega il primo cittadino -. Spazi che restituiamo ai cittadini attraverso manifestazioni, eventi, mostre, ma anche attivando preziose sinergie come quella con la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea. Un bando pubblico ha permesso di affidare la gestione di queste attività alla società Ninetynine Urban Value".

I depositi rigenerati

I tre depositi, fino ad ora inutilizzati, sono quello Vittoria di piazza Bainsizza, ora denominato 'PratiBus District', l'ex rimessa Tuscolana in piazza Ragusa, che adesso prende il nome di 'Ragusa Off', e quella di San Paolo in via Alessandro Severo, che aprirà nelle prossime settimane con il nome 'San Paolo Garage'. PratiBus District è la prima realtà ad entrare in costante dialogo con la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. I cinque mila metri quadrati dell'edificio industriale degli anni ‘20 ospiteranno da oggi 'Animal House', l'esposizione che presenta alcune delle opere di David Rivalta. Ragusa Off con i suoi 11 mila metri quadrati diventa il più grande spazio per eventi disponibile a Roma in questo momento. San Paolo Garage si sviluppa su una superficie di sette mila metri quadrati con diverse zone all'aperto e sarà pronto nel mese di dicembre.

Le dichiarazioni del presidente dell’Atac

"L'operazione di cui oggi vediamo i primi risultati va nella direzione giusta perché ci consente di valorizzare alcuni immobili da anni in disuso e fonte di spese improduttive - dichiara il presidente Atac, Paolo Simioni - Questi ex stabilimenti, in attesa che si arrivi alla vendita, ritornano alla città trasformati da non luoghi a luoghi. Atac ottiene recupero, risparmio e reddito. Oneri e onori a Ninetynine".