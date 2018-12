Roma, legale dei Casamonica: “Stop demolizione, abuso è prescritto”

"Dopo una attenta analisi, ho formalizzato un incidente di esecuzione contro l'ingiunzione di demolizione dell'abitazione dei miei assistiti. Dalle mie verifiche emerge che il reato di abuso edilizio su cui si basa l'ingiunzione di demolizione è ormai prescritto". Le parole dell’avvocato Tiziano Gizzi, legale di alcuni componenti sgomberati della famiglia Casamonica, sono arrivate all’indomani dell'inizio delle operazioni di demolizione delle otto villette abusive al Quadraro a Roma. "Contemporaneamente ho notificato al Comune di Roma una istanza di accesso agli atti per verificare la regolarità delle notifiche dei provvedimenti che dispongono lo sgombero e la demolizione delle 8 villette – ha aggiunto l'avvocato Gizzi - in modo tale da valutare la sussistenza dei presupposti per una eventuale impugnazione dei provvedimenti dinanzi alla Autorità amministrativa. Ho perciò inoltrato anche una pec a Roma Capitale diffidando dal proseguire le demolizioni attendendo gli opportuni riscontri".

Stop treni per demolizione della villa del boss

Le operazioni di demolizione delle villette sono proseguite nella notte. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, è stata abbattuta una parte dell'abitazione di Guerino Casamonica, considerato uno dei boss del clan, che era dal lato della ferrovia. Per consentire le operazioni, riferiscono i vigili, è stata sospesa la circolazione dei treni dalle 23 alle 4 del mattino.

Scoperte botole nascondiglio

Gli agenti della polizia locale impegnati nelle operazioni di sgombero e demolizione delle otto villette abusive hanno scoperto anche botole nascondiglio. Secondo quanto si è appreso, finora sono quattro le botole trovate all'interno delle abitazioni. In tre potevano entrare solo cose, una, invece, poteva essere usata anche come nascondiglio per le persone.

