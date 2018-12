La situazione meteo in città

A Roma molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione nel resto del Lazio

Il tempo sulle regioni tirreniche rimane all'insegna della nuvolosità variabile in prevalenza asciutta con maggiori addensamenti in genere al mattino e nella seconda parte del giorno su dorsale e settori toscani; tra pomeriggio e sera maggiori schiarite sui settori laziali. Nella notte aumentano le nubi dai settori occidentali. Temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi con punte di 17°C sulle coste. Venti deboli variabili o da ENE al mattino e di notte, fino a NO sul Pontino; moderati da Ovest in quota. Mari mossi tendenti a poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 32,0 µg/m³.