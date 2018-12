Scritte pro crocifisso su muri scuola elementare a Fiumicino

‘Giù le mani dal crocifisso’ e ‘Il crocifisso non si tocca!’. Sono le scritte comparse questa mattina, 21 novembre, sui muri esterni della scuola elementare di via Rodano a Fiumicino, finita negli ultimi giorni al centro delle polemiche per la presunta eliminazione di crocifissi da alcune aule. Circostanza di fatto smentita, dopo una verifica interna, dalla dirigenza scolastica che ha motivato l’assenza spiegando che “il numero di crocifissi in dotazione è inferiore al numero corrente di aule”.

Sindaco Montino: “È il risultato della strumentalizzazione”

Sull'episodio delle scritte, già ripulite da una squadra del Comune, è arrivata la presa di posizione del sindaco Esterino Montino: “Adesso basta! Questa mattina la preside della scuola Rodano ci ha inviato le foto di alcune scritte comparse durante la notte sui muri della scuola: ‘Giù le mani dal crocifisso’ e ‘Il crocifisso non si tocca!’. Una delle due frasi era firmata con lo stesso simbolo con cui era firmata la minaccia contro me e mia moglie Monica Cirinnà comparsa qualche settimana fa a piazzale Mediterraneo”. Il sindaco ha poi sottolineato come questo avvenimento sia “il risultato di una strumentalizzazione che va avanti da giorni. Chi ha responsabilità istituzionali non può permettersi di fomentare questi fenomeni. Siete riusciti a strumentalizzare il crocifisso che tanto dite di voler difendere: vergognatevi. Dite di voler tutelare i bambini e non vi preoccupate di quanto possa turbare dei bambini delle elementari arrivare a scuola e trovarsi quelle scritte davanti. Le vostre strumentalizzazioni, perfino sul crocifisso, portano a questi atti, alla violenza. È ora di farla finita!", ha concluso Montino.