Incendio in appartamento a Roma, evacuato l’intero palazzo

Nella mattinata di oggi, mercoledì 21 novembre, si è sviluppato un incendio nell'appartamento di un palazzo in via Giannetto Valli, zona Portuense, a Roma. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco.

Il palazzo evacuato

Le fiamme hanno distrutto l'appartamento e danneggiato quelli adiacenti. Il palazzo è stato evacuato e, durante le operazioni di spegnimento, e una persona disabile è stata affidata al personale sanitario per accertamenti, anche se non risultano esserci soggetti intossicati e feriti. I pompieri hanno recuperato anche un cane e un gatto, in buone condizioni. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.