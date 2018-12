Roma, furti e molestie a giovani passanti: preso “Vasil il terribile”

È stato arrestato il famigerato “Vasil il terribile”, il cittadino bulgaro 27enne, diventato una vera piaga per i residenti dei quartieri Aventino e Testaccio a Roma. Il 27enne, infatti, si era reso responsabile di piccoli furti e molestie a danno di giovani passanti, tanto da essere stato denunciato anche per stalking. Ad arrestare il bulgaro, senza fissa dimora, sono stati i carabinieri della stazione Aventino. Le indagini degli uomini dell’Arma hanno permesso di raccogliere numerosi elementi utili a suo carico e di accertare la sua pericolosità sociale, facendo scattare l'emissione di un ordine di carcerazione. Ieri pomeriggio, i militari hanno individuato "Vasil il terribile" mentre si aggirava per le chiese dell'Aventino ed è stato subito bloccato. Accompagnato in caserma, i militari gli hanno notificato il provvedimento e lo hanno accompagnato nel carcere di Rebibbia, dove rimarrà rinchiuso per 8 mesi.