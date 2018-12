La situazione meteo in città

A Roma nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, che si intensificheranno in serata, con rovesci anche a carattere temporalesco. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

Le previsioni meteo nel resto del Lazio

Al mattino tempo buono, con cieli fino a sereni o poco nuvolosi. Rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con prime piogge sul Lazio, in intensificazione serale, con fenomeni anche a carattere di temporale e forti. Nevicate sono previste sulla dorsale laziale solo sulle vette con quota neve in rapido rialzo, a quote prossime ai 1200-1300m sulla dorsale tosco-emiliana. Temperature in sensibile calo nei minimi, prossime allo zero sulle valli appenniniche, stabili o in lieve calo nei massimi sui settori laziali. Mari poco mossi, moto ondoso in rapida intensificazione dalla sera dai bacini laziali.

Viterbo: nubi in aumento dal pomeriggio

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio, associate a deboli piogge, che andranno ad intensificarsi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudest.

Latina: piogge dal pomeriggio

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Il mare sarà mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

Nelle città del Lazio la qualità dell’aria per la giornata di oggi, lunedì 19 novembre, risulta discreta.