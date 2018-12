Frosinone, il parco del Matusa nuovo polmone verde

Inaugurato a Frosinone il nuovo parco del Matusa con una due giorni voluta dall'amministrazione guidata da Nicola Ottaviani. L'area verde, che si estende dove c'era l'ex stadio comunale, sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 23 per attività di jogging, pratica della bici e socializzazione per famiglie, giovani e anziani. Questo è uno dei più grandi parchi pubblici dell'Italia centrale con circa due ettari e mezzo di verde e strutture attrezzate. Sabato e domenica per l'inaugurazione nella zona bassa del capoluogo ci sono state numerose iniziative tra natura, arte, musica, sport e divertimento per grandi e piccoli.

Le dichiarazioni del sindaco

Nel parco, inoltre, grazie alla collaborazione con Associazione medici di famiglia per l'ambiente di Frosinone, è stata installata una postazione di erogazione ossigeno. "Oggi diventa realtà un progetto ideato dall'amministrazione, quando abbiamo deciso di bloccare una ipotesi di cementificazione folle in un capoluogo che non aveva certamente bisogno di 130.000 metri cubi di cemento. Il parco Matusa costituisce una prospettiva di incontro e aggregazione. È una grande piazza verde pensata per migliorare la qualità della vita della collettività e, soprattutto, delle generazioni future", ha detto il sindaco.