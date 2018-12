Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 18 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo nel resto del Lazio

L'aria fredda proveniente dai Balcani prende pieno possesso della Penisola determinando un netto calo termico. Le condizioni meteorologiche si manterranno prevalentemente soleggiate, fatto salvo per addensamenti sui crinali appenninici orientali, in estensione ai vicini settori di pianura e collina. Isolati episodi di debole nevischio possibili tra mattino e primo pomeriggio sull'Appennino tosco-romagnolo. Nottetempo ritroveremo le prime gelate nelle vallate più interne, complice un calo della ventilazione al suolo. Temperature minime in netto calo nottetempo, massime in ulteriore flessione. Venti tra moderati e tesi di Grecale tra Toscana e alto Lazio, con rinforzi specie su coste, mari e arcipelago, previsti in generale calo nottetempo sulle valli interne; deboli orientali in quota. Mari tra poco mossi e mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo.

Frosinone, nubi sparse alternate a schiarite

A Frosinone nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

Latina, temperatura massima sarà di 15°C

A Latina nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi a Roma è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11.9 µg/m³.