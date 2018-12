Musica, Jon Hopkins live a Roma per presentare album Singularity

Dopo il debutto dei singoli Emerald Rush del nuovissimo Singularity, Jon Hopkins arriva a Roma, il 23 novembre allo Spazio Novecento, per presentare il suo nuovo album, intitolato come il brano Singularity e uscito per Domino/SpinGo a maggio 2018. Un disco che il musicista e compositore britannico, già collaboratore dei Coldaplay ed Eric Clapton, ha immaginato circolare: si chiude tornando al punto di partenza dopo aver disegnato un universo che nasce, si espande e ruota attorno a un affilato centro gravitazionale. Modellato sulle sue esperienze meditative e sull’immersione in stati di trance, l'album viaggia senza interruzioni dalla techno più robusta alla musica corale e trascendentale, da intensi assoli di piano ad ambient rarefatta e psichedelica. Un’esplorazione delle connessioni tra mente, suoni e mondo naturale, pensata per essere ascoltata in una sola seduta. Opening act della serata con Indian Wells e aftershow con S/A Soundsystem.