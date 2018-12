La situazione meteo in città

A Roma sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. A Roma domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest

Le previsioni nel resto del Lazio

Una massa d'aria fredda per la stagione e di estrazione Continentale si sposta dai Balcani verso la nostra Penisola. Le condizioni atmosferiche si manterranno quindi fredde e ventose con addensamenti più consistenti a ridosso dei crinali appenninici orientali con episodi di nevischio sopratutto al mattino e su dorsale tosco emiliano/romagnolo. Condizioni di ampio soleggiamento sui restanti settori con cieli fino a sereni su Toscana occidentale e Lazio. Temperature in generale calo, sia nei valori massimi che minimi. Venti moderati da NE, Orientali su Pontino, fino a tesi sui mari; deboli o al più moderati da ESE in quota con rinforzi sui crinali toscani. Mari prevalentemente mossi al largo.

Latina: bel tempo con sole splendente

A Latina sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. A Latina domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

Viterbo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Viterbo sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. A Viterbo domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.