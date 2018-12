Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 16 novembre

La situazione meteo in città

A Roma (LE PREVISIONI) cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, mentre non sono previste piogge. Temperature tra i 9°C e i 18°C. Venti deboli tutto il giorno; qualità dell’aria discreta. Nessuna allerta meteo presente.

L'alta pressione sbilanciata sull'Europa settentrionale con i suoi massimi garantisce ancora condizioni di bel tempo. Da Est però giunge aria fredda che porterà a un calo delle temperature



La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione sbilanciata sull'Europa settentrionale con i suoi massimi garantisce ancora condizioni di bel tempo. Da Est però giunge aria più fredda che porterà a un netto calo delle temperature. Giornata in prevalenza soleggiata, con solo un po' di nubi a ridosso dei crinali appenninici, assenza di nebbie. Da segnalare solo un po' di variabilità tra pomeriggio e sera sulle coste laziali, con qualche breve e locale piovasco. Temperature in calo, netto in quota, fino a valori al di sotto delle medie del periodo. Venti moderati di Grecale con rinforzi sino a forti su coste e mari; più deboli invece sul basso Lazio. Mari da poco mossi sotto costa fino a diffusamente mossi al largo.

Le previsioni a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli, al pomeriggio moderati. Qualità dell’aria discreta. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Rieti

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata: non sono previste piogge. Temperature tra i 5°C e i 15°C. Venti deboli per tutto il giorno; qualità dell’aria discreta. Nessuna allerta meteo presente.