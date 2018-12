Roma, sgomberati due insediamenti abusivi in zona Portuense

Due insediamenti abusivi sono stati sgomberati, questa mattina, in zona Portuense a Roma. Gli insediamenti erano sorti sorti su aree private in via dell'Imbrecciato ed in via Fusinieri. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Marconi, sono intervenuti a seguito della querela presentata dalla proprietaria. Durante le operazioni di sgombero, sono state abbattute dieci baracche e quattro persone, tutte di nazionalità romena, sono state denunciate all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva. I denunciati sono tre uomini e una donna. Al momento dell’intervento non erano presenti minori. Gli sgomberati hanno rifiutato l’assistenza alloggiativa, alternativa offerta da Roma Capitale.