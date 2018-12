La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione si rafforza ulteriormente favorendo condizioni di diffusa stabilità sulle regioni centrali tirreniche. Si confermano formazioni nebbiose sulle vallate interne dove saranno persistenti per l'intera mattinata. Sui restanti settori bel tempo ma con cieli offuscati dal passaggio di velature, a tratti compatte. Temperature senza variazioni rilevanti o al più con massime in lieve calo in caso di nebbie persistenti nelle ore diurne. Venti deboli variabili, rinforzi da SE sui mari toscani, da NO sul Pontino; deboli da OSO sulla Toscana in quota, deboli variabili altrove. Mari quasi calmi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare quasi calmo.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,6 µg/m³.